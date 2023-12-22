Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı takibi bıraktı mı? Açıkladı

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı takımı takip etmeyi bıraktığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı takibi bıraktı mı? Açıkladı
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22 Aralık 2023 12:10
Son güncelleme 22 Aralık 2023 14:12
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay'dan flaş bir açıklama geldi.

Deneyimli teknik adamın, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Çalımbay'dan açıklama geldi. 

Deneyimli teknik direktör, "Sosyal medya ile ilgilenmiyorum. Oradan çıkmayı bile bilmem. Bizim o işle ilgilenen arkadaşımız var. O yapmıştır mutlaka, ben onu çözerim. 1-2 kere baktım sosyal medyaya. Futbol hayatımda, sosyal medyada gündeme geldiğim kadar gündem olmadım. Abartıyorlar. Yok kamp olayı... Ben asla disiplinimi bozmadım." açıklamasını yaptı.

42 GÜNDE AYRILIK

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbol takımının başındaki ikinci döneminde 7 maça çıkabildi.

Beşiktaş, 10 Kasım'da takımın başına geçen ve 42 gün görevde kalan Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Ligde RAMS Başakşehir (1-0) ile Yılport Samsunspor'a (1-2) üstünlük kuran Beşiktaş, Corendon Alanyaspor (1-3) ve Fenerbahçe'ye (1-3) mağlup oldu. Siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Club Brugge'ye 5-0 yenilen Beşiktaş, Lugano'yu ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.

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