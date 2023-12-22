Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı takibi bıraktı!

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından siyah-beyazlıları takip etmeyi bıraktı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı takibi bıraktı!
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22 Aralık 2023 12:10
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Deneyim teknik adam, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Rıza Çalımbay, X hesabında ise Beşiktaş'ı takip etmeye devam ediyor.

42 GÜNDE AYRILIK

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbol takımının başındaki ikinci döneminde 7 maça çıkabildi.

Beşiktaş, 10 Kasım'da takımın başına geçen ve 42 gün görevde kalan Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Ligde RAMS Başakşehir (1-0) ile Yılport Samsunspor'a (1-2) üstünlük kuran Beşiktaş, Corendon Alanyaspor (1-3) ve Fenerbahçe'ye (1-3) mağlup oldu. Siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Club Brugge'ye 5-0 yenilen Beşiktaş, Lugano'yu ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.

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