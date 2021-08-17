Rıza Çalımbay: "Ben takımımdan memnunum"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Rıza Çalımbay: 'Ben takımımdan memnunum'
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17 Ağustos 2021 02:26
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ileriki haftalarda takımın daha iyi olacağını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sahadan yenik ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin ilk maçına galibiyet ile başlamak istediklerini ama istedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Çalımbay, "Zaman zaman iyi oynadık, istediğimiz olmadı. Bize gelen takımlar kapanan takımlar oluyorlar. Sıkı defans yapıyorlar. Bugünde bunu aşmak biraz zor oldu. Bu takımımızdaki yorgunluktan da olabilir. Şu anda bizim takımımıza kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Çünkü herkesten önce sezon açtık. Takım gayet iyi hiç bir sorunumuz yok. Lige konsantre olmakta biraz sıkıntı yaşayabilirler. Bu da gayet doğaldır. O da maalesef böyle sıkıntılara yol açıyor. Ben takımımdan memnunum herkes elinden geleni yaptı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilirdik. Ama şansız bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlarda bu karşılaşmayı telafi edeceklerini aktaran Çalımbay şunları ifade etti:

"Her şeyden önce iki gün sonra Kopenhag takımı ile bir maçımız var. Ondan sonra Trabzonspor karşılaşacağız. Üç gün sonra tekrar Kopenhag ile oynayacağız. Önümüzde yoğun bir süreç var. Geçen sezona da bu sıkıntılar ile başlamıştık. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bambaşka bir takım olacağız. Her şeyi telafi edeceğimize inanıyorum. Seyircimizin bugün az olması da bizi etkiledi. Taraftarımızla güzel şeyler yaptık. Girişler konusunda gerekli çalışmalar yapılırsa, taraftarımızla yeniden güzel şeyler yapacağız, güzel başarılar elde edeceğiz."


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