Rıza Çalımbay: ''Baskıya rağmen...''

İLGİLİ VİDEO

Teknik Direktörü, geçen haftayı Demir Grup Sivasspor karşısında puansız kapattıklarını anımsattı.Geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istediklerini ve başardıklarını aktaran Çalımbay, şöyle konuştu:"Oyuncularımız sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Takımımız, baskı yememize rağmen mücadeleden kopmadı. Çok işi şeyler yaptılar, güzel pozisyonlar yakaladık. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Ligde geriye kalan üç maçı da en iyi şekilde bitirip hedefimiz olan beşinciliği Trabzonspor'a kazandırmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."Çalımbay, kaleci Uğurcan Çakır'ın güzel maç çıkardığını ve kendisinin daha iyi yerlere geleceğine inandığını sözlerine ekledi.