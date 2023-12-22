Rıza Çalımbay: "Başkan benimle görüşmedi"

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, basın toplantısında flaş bir açıklamada bulundu.

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Rıza Çalımbay: 'Başkan benimle görüşmedi'
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22 Aralık 2023 14:21
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay, basın toplantısında flaş bir açıklama yaptı.

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Ahmet Nur Çebi 'Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel' dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek ile görüştüm. Takımla ilgili bilgileri verdim. Hasan Arat ve Serdal Adalı, 'Rıza Hoca ile devam edeceğiz' dediler. Sonra göreve devam ettik. Bir süreç vardı, onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bize yaptığı sözleşme 2024'ün Haziran ayına kadardı. '15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir' maddesi vardı." ifadelerini kullandı.

"ONLAR GELDİĞİNDE MUTLU OLDUK"

Çalımbay, "Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik." açıklamasını yaptı.

"BAŞKAN BENİMLE GÖRÜŞMEDİ"

Hasan Arat'ın kendisiyle görüşmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük, o görüşme de 'Merhaba' olarak gerçekleşti. Ben başkan olsam, takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi, bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan, oyuncu da 'Nasıl olsa gidecek' diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam, o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Ben burada maddi açıdan bir şey istemedim. İlla Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Kontrata madde bile yazmadım." sözlerini sarf etti.

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