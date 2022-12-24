Rıza Çalımbay, ayrılığı açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, zor bir maçın ardından ihtiyaçları olan üç puanı aldıklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Maç çok zor geçti. Puan ya da puanlara ihtiyacımız vardı. Önceki 14 maçta hem Avrupa hem ligi götürmeye çalıştık. Avrupa'da grup lideri olduk, çok mutluyuz. Ülkemize puan kazandırdık ve onur verici bir durum oldu. Ama ligde sıkıntılar yaşadık. Kasımpaşa maçında tek amacımız puan almaktı. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Üç puan aldık, zor oldu." ifadelerini kullandı.



İki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Kimse kontratağı düşünmedi. İlk yarı öne geçtik ama sonra sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda golü bulduk, son bölümde iyi pozisyonlar da yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Farklı şekilde de ayrılabilirdik. İlk yarının bitmesi için 3 maçımız daha var. Avrupa'da da oynayarak çok maç yaptık. Üç gün sonra Galatasaray ile çok zor bir maçımız var. Kesinlikle puanlara ihtiyacımız var. Türkiye Kupası ve Avrupa'da devam etmek için ligde rahat olmamız lazım. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. İnşallah sonunu iyi şekilde tamamlarız." şeklinde konuştu.



GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI



Ligde oynayacakları Galatasaray ve Konyaspor maçlarını da değerlendiren Rıza Çalımbay, "Galatasaray maçı, zor maç. Çok formda ve kaliteli bir kadroya sahipler. Dikkat etmemiz gereken bir karşılaşma. Üç ihtimalli bir maç olacak. İç sahada taraftarımız gelirse destekleriyle maçı iyi bitirmeye çalışacağız. Konyaspor da istikrarlı bir takım. Deplasmandan ben hiç korkmadım şimdiye kadar. Avrupa maçlarında deplasmanda yenilgimiz yok. Benim tek korkum sakatlık. Sakatlık olmazsa elimizden geleni yaparız." değerlendirmesinde bulundu.



AYRILIĞI DUYURDU



Çalımbay, bugün Sivasspor'un ilk golünü atan Dia Sabi'a'nın da takımdan ayrılacağını açıklayarak, "Sabi'a ayrılacak, sözleşmesi öyle. Büyük ihtimalle böyle olacak. Biz gitmesini istemiyoruz ama kendi kararı. Yönetimin de bir suçu yok burada. Ailesi için istiyor kendisi. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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