Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a konuştu. Çalımbay, 4 transfer daha yapılması gerektiğini söyledi.



Çalımbay'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Bizim iskeletimiz duruyor, oraya mutlaka transfer yapacağız. Kadro yapısı çok çok önemli. Kendi bütçemize göre hareket ediyoruz. 4 tane daha oyuncu almamız gerekiyor. Alacağımız oyuncular belli. Aldığımız oyuncular başarılı oldu.



Pandemi başlayınca sıkıntı yaşadık. Çok önem verdiğimiz bir Avrupa Ligi var. Çok iyi bir takım kurmamız gerekiyor. Oynayan ile oynamayan oyuncu arasında fark olmaması gerekiyor.



"Dengeleri hiç bozmuyoruz"



Limitimiz o kadar yüksek değil, dengeleri bozmuyoruz. Hiçbir oyuncumuz maaşını geç almadı. Bana göre bu anlamda birinci kulüptür, borcu yoktur. Çok oyuncu almayıp nokta transferler yapacağız. İskeletimiz duruyor. Emre'nin ve Mert Hakan'ın yerine oyuncu olduk. Geçen seneden daha iyi olabiliriz. Geçen sezon çok başarılı olduk, pandemiye kadar. Bunun da en büyük avantajı taraftardı.



