Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı
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12 Kasım 2023 16:56
Son güncelleme 12 Kasım 2023 17:01
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.

Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.

TARAFTADAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.

Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.

Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar, Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.

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