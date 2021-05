Rıza Çalımbay, 15 maçlık tarihi seriyi anlattı!

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Sivasspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisini de değerlendiren Rıza Çalımbay, "Zor maçtı ama bizim de kazanmamız gerekiyordu. Mükemmel bir maç oldu ve sonradan giren arkadaşlarımız bize büyük katkı sağladı. Biz Avrupa kupalarından, pandemiden etkilenmeseydik +10 puan daha fazlamız olurdu. Geçen sene de aynısını yaptık" dedi.



Her maçı rakip ayırt etmeksizin kazanmak istediklerini belirten Rıza Çalımbay, "Benim felsefem belli; içeride de deplasmanda da kazanmak, beraberliği asla düşünmem. Büyük takım, küçük takım ayırt etmeden her maçı içeride de dışarıda da kazanmak isterim. Takımın memnunum ve her zaman hücum oynamak istiyorum, gittiğim her takımda da bunu gösterdim" şeklinde konuştu.