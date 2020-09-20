Rıza Çalımbay: '10 dakikada maçı çevirmek çok önemliydi'

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Erzurumspor karşısında galip geldikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay güzel bir maç olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta kaybettiğimiz bir maç vardı mutlaka bu maçta telafi etmemiz gerekiyordu. Bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Ama şunu gördük ki biz iki maçta da hazır değiliz. Takım ve oyuncuların olarak hazır değiliz onun farkındayız. Son 10 dakikada maçı çevirmek çok önemliydi. Çok iyi bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.



Haftaya MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki hafta Ankaragücü maçından sonra 18 günlük bir aramız var. Bugün alınan galibiyet bizim açımızdan ilerisi için çok çok önemliydi. Gerçekten herkesin 'gitti' dediği maçı çevirdik. O yüzden önümüze birazcık daha iyi bakıyoruz ama bazı gerçekleri de görüyoruz. Bazı arkadaşlarımızın hazır olmadığını gördük ama bunun mutlaka Ankaragücü maçını geçersek iyi şekilde lige ve Avrupa kupalarına başlayacağız."



