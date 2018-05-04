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Riyad Mahrez'den Manchester City transferine dair itiraf

Leicester City'in Cezayirli yıldızı ve şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Riyad Mahrez, Manchester City ile yakınlaşması sırasında kulübü ile yaşadığı sorunları anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Riyad Mahrez'den Manchester City transferine dair itiraf
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04 Mayıs 2018 16:23
Leicester City'in yıldız oyun kurucusu Riyad Mahrez, ara transfer döneminde Manchester City ile aralarında çıkan transfer dedikodusu hakkında itiraflarda bulundu.

27 yaşındaki oyuncu, bir dönem antrenmana çıkmamasının ardından tekrar takımına döndü ve 14 karşılaşmada forma giydi.

Cezayirli yıldız, basına yaptığı açıklamada: ''Şu en Leicester futbolcusuyum, durumu ilerleyen günlerde göreceğiz'' dedi.

Transfer sürecinden bahseden Mahrez: "Ara transfer döneminde ayrılmak istedim çünkü Manchester City'den teklif almıştım. Açıkça ayrılmak istedim ama hala Leicester'dayım. Gitmem lazım ama hala buradayım o yüzden transfer konuşmak istemiyorum. Önümüzde üç maç var, ne olacağını sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, bu sezon Leicester City forması ile çıktığı 38 karşılamada 11 gol 11 asistlik performans gösterdi. 

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