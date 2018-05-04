Riyad Mahrez'den Manchester City transferine dair itiraf

Leicester City'in yıldız oyun kurucusu Riyad Mahrez, ara transfer döneminde Manchester City ile aralarında çıkan transfer dedikodusu hakkında itiraflarda bulundu.27 yaşındaki oyuncu, bir dönem antrenmana çıkmamasının ardından tekrar takımına döndü ve 14 karşılaşmada forma giydi.Cezayirli yıldız, basına yaptığı açıklamada:dedi.Transfer sürecinden bahseden Mahrez:ifadelerini kullandı.Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, bu sezon Leicester City forması ile çıktığı 38 karşılamada 11 gol 11 asistlik performans gösterdi.