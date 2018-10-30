Riyad Mahrez: ''Bu gol senin için başkan...''

Sezon başında Leicester City'den Manchester City'e transfer olan, eski başkanı'nın ölmesiyle birlikte derin bir üzüntü yaşadı.İngiliz basınına konuşan Mahrez, Tottenham'a attığı golü eski başkanına armağan ederken, ''Leicester Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha, benim için bir baba gibiydi. Tottenham'a attığım golü ona armağan ediyorum. Attığım golden sonra ellerimi havaya kaldırdım ve bu gol senin için dedim.'' sözlerini kullandı.Büyük üzüntü yaşadığını belirten Mahrez, ''Benim için çok çok zor bir durum. Patron, benim için çok özeldi. Onunla beraber Leicester'da 4 yıl geçirdim ve harika başarılara imza attık. Harika bir insandı ve kalbimde yeri çok fazla. Büyük bir üzüntü içerisindeyim ama eminim o da şu anda benim oynamamı isterdi. Çok zor bir durumdayım. Sürekli onu düşünüyorum.'' dedi.Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ise ''Son birkaç gün Mahrez için çok zor geçti. Başkanı çok iyi tanıyordu. Tüm Leicester ailesi için çok acı verici bir durum ama Mahrez, Tottenham maçında çok iyi konsantre oldu ve iyi iş çıkarttı.'' şeklinde konuştu.