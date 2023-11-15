Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları start aldı

Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, 73 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 475 sporcunun katılımıyla başladı.



Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte sporcular, rüzgarın oluşmaması nedeniyle yaklaşık 3 saat bekledi.



İzkayası mevkisinden start alan sporcular, akşam saatlerine kadar Göcek'te bulunan adalar etrafında yelken açtı.



Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, AA muhabirine , bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen yarışlara gösterilen yoğun katılım olduğunu, yarışlarla Göcek'in tanıtımının da yapıldığını söyledi.



Yarışlar, 17 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.





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