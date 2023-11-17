Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları tamamlandı.



Göcek Mahallesinde gerçekleştirilen yarışlarda 73 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 475 sporcu Göcek'te bulunan adalar etrafında mücadele etti.



Yarışlar sonunda, IRC 1 kategorisinde "Wıngs Racing" teknesiyle Fırat Şahin ve ekibi, IRC 2 kategorisinde "Buran" teknesiyle Alexey Moskvin Sümer ve ekibi, IRC 3 kategorisinde ise "Space Jockey" teknesiyle Viktor Zakharov ve ekibi birinci oldu.



IRCCHR1 kategorisinde "Juana" teknesi kaptanı Lurii Matveev ile ekibi, IRCCHR2 kategorisinde "Vega" teknesi kaptanı Aleksei Brunov ile ekibi, FRSH 1 "Fatımatı" teknesi kaptanı Eren Karaören ile ekibi, FRSH 2 kategorisinde de "Arnes" teknesi kaptanı Yulia Ramazanova ile ekibi birincilik elde etti.



Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU