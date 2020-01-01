Rivers'tan, boykot toplantısının ayrıntıları!: "Yorucu bir 24 saat oldu..."

LA Clippers başantrenörü Doc Rivers, sezon neredeyse iptal edildikten sonra NBA oyuncularının boykot toplantısının ayrıntılarını açıkladı.



NBA'in Orlando bubble'ının içindeki gerilim zaten yüksekti, ancak Salı gecesi Rivers'ın maç sonrası duygusal mesajı başka bir şeyi ateşlemişti.



Çarşamba günü Milwaukee Bucks, Orlando Magic'e karşı 5. maçta oynamayı reddederek greve gitmişti. Orlando Magic, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers'ın hepsi de bu boykotu takip etmişlerdi. Raporlara göre, oyuncular o gece yoğun bir toplantıya girmişlerdi, ancak bu, katılan herkesle çok ihtiyaç duyulan bir sohbete yol açmıştı.



"DÜNYA SORUNLARINA DAHİL OLABİLİYORSUNUZ"



Rivers, yoğun boykottan ve duygusal toplantılardan bu yana ilk kez konuştu ve FOX Sports'tan Brian Sieman'a oyuncuların Rivers'ın konuştuğu toplantı da dahil olmak üzere, Çarşamba günü gerçekleşen olayları detaylıca anlattı.



"Bu konuda fazla ileri gitmeyeceğim çünkü koçları davet ettikleri bir oyuncu toplantısıydı ve benden konuşmamı istemişlerdi. Gerçekten konuşmak bile istememiştim, bunun bir oyuncu meselesi olduğunu düşünmüştüm, ama Chris Paul beni gerçekten bir şey söylemem için teşvik etmişti, ben de konuştum."



"5. maçtan sonra konuştum ve hepsi içimden geldi. Ağzımdan dökülüverdi. Oyuncuların çalışmasını izledim, dün gece onlarla yaptığımız toplantıdan, bugün bir tane daha var. Gerçek bir iş yapmaya çalışıyorlar ve ne yapacaklarını çözmeye çalışıyorlar. Ya da ne yapabileceklerini. Komik bir durum, dünyanın sorunlarını durduramayacağınızı anlıyorsunuz ama kesinlikle bunlara dahil olabiliyorsunuz. Ve bence bizim adamlarımızın yapmaya çalıştığı da bu."



Bubble, koronavirüsü dışarıda tutması ve oyuncuları sağlıklı tutması açısından kusursuz bir şekilde ilerlemişti. Ligin hesaba kattığı ancak duramadığı şeylerden biri de, aile üyelerini veya arkadaşlarını görmek için ayrılmadan bubble'ın içinde izole edilmiş olma hissiydi.



"MENTAL SAĞLIĞA DAHA ÇOK EĞİLMEMİZ LAZIM"



Clippers forveti Paul George, anksiyete, depresyon ve genel olarak mental sağlığını küçümsemesiyle geçirdiği sıkıntılardan bahsetmişti. Zihinsel sağlığı sahadaki oyununu etkilemişti ve ailesinden, arkadaşlarından, takım arkadaşlarından, antrenörlerinden ve hatta bir takım terapistinden yardım istemişti.



Rivers, Çarşamba geceki toplantı için odada olmanın, onun için aydınlatıcı olduğunu söyledi:



"Toplantıda hoşuma giden noktalardan biri, pek çok konuda kaç farklı bakış açısının olduğuydu. Bu bubble'da bulunduğumdan beri özlediğim bazı şeyler konusunda beni biraz uyandırdı. Açıkçası basketbolu fark ettim ve ayrıca Jacob Blake durumu ve diğer durumlarda neler olup bittiğini de fark ettim, ama bubble'ın içinde olmanın zor olduğunu unutuyorsunuz. Ve hatta bazıları gündeme gelmişti."



"Zor olduğunu biliyordum ama bu adamlardan bazılarının zihinsel farkındalık üzerine konuşmasını dinlerken, bu konuda da biraz daha belirgin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bubble'ın içindeki herkesin biraz daha duygusal görünmesinin bir tesadüf olmadığını düşünüyorum ve şaka yapmıyorum. Bu doğru. Bence her gün bir yerde tıkılı kalmış gibi olmanın etkisinin bir parçası, herkes üzerinde böyle bir etki yarattı."



"BUCKS'IN BU HAREKETİNE BAYILDIM"



Wisconsin eyaletinin, Kenosha şehrinin sadece 64 km dışında oynayan Milwaukee Bucks, Orlando Magic'e karşı 5. maç için soyunma odasından çıkmayınca herkesi şok etmişti. Bundan sonra her takım tam destekle davayı takip etmiş, ancak hiçbir takım Bucks'ın en başta niyetinin farkında olmamıştı.



Clippers koçu, Bucks'ın protesto kararından şu şekilde bahsetti:



"Bayıldım. Keşke, tabii ki, tüm oyuncuları alarma geçirselerdi, böylece onları gafil avlamazlardı, ama hareketin, özellikle de kim olduğundan ötürü, doğru hareket olduğunu düşündüm. Eğer harekete geçilecekse, hemen harekete geçmesi gereken ekibin Milwaukee olduğunu düşünmüştüm, ama harekete geçme durumu tabii ki yine bizim seçimimizdi. Onlar geçmeyi tercih etti ve sonra lig de onları takip etti. Ve bence bu harikaydı."



"BU SİZİN İŞİNİZDİR!"



İster sosyal medyada, ister medyada, NBA oyuncuları son bir buçuk aydır sosyal adalet, ırksal eşitlik ve polis reformu için baskı yapıyorlar. Bu arada, politikacılar ve iktidarda olan herhangi biri, büyük ölçüde bir şey yapmıyordu. Tüm dünyanın dikkatini çeken boykot, oyuncuların bir kez daha takım sahiplerine ve politikacılara etkili değişiklikler yapmaları için baskı yapmasını sağlamıştı.



Rivers, bir çeşit değişim meydana getirmenin, oyuncuların üzerine yüklenmemesi gerektiğini belirtti:



"Hayır, böyle olmamalı ve dün konuştuğumuzda söylediğim şeylerden biri de buydu. 'Ama eğer burayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmak istiyorsanız, bu sizin işinizdir' dedim ve bunu yapmak isteyen tüm oyuncuları görmek beni çok mutlu etti. Oy vermek de, dahil olacakları şeylerden biri. Polis reformu ve sosyal adalete de dahil olacaklar.



"Sanırım bugün bu kapsamı küçültmek ve tam olarak ne yapmak istediğimizi anlamak için bir grup oluşturacağız, ancak doğru yoldayız."



"NE KADAR GÜZEL VE ZORLU BİR GÜN!"



Sezon devam ettiğinde, Doc Rivers'ın Clippers'ı, Dallas Mavericks'i playofflarda elemeye çalışacak. 6. maç Perşembe gecesi için planlanmıştı, ancak birkaç gün içinde, muhtemelen Pazar günü oynanacak. Son birkaç günden sonra, oyuncular sahaya geri dönmek ve bir NBA şampiyonluğunun peşine düşmek için sabırsızlanıyor.



"Lou Williams'a şunu söyledim, bu öğleden sonra odamda konuşuyorduk; 'Ne güzel, zorlu bir gün.' dedim. 'Ne? Güzel ve zorlu bir gün mü?' dedi. Ben de 'Evet. Dün geçirdin. Bir gün dönüp bakacaksın ve anlayacaksın.' dedim."



"YORUCU BİR 24 SAAT OLDU..."



Oyuncuların yaptığı bu hareket, görmezden gelinmesi imkansız bir durumun başlangıcı olarak görülüyor. WNBA de bunun ön saflarında yer aldı. MLB, oyuncularının maçlar sırasında boykot yaptıklarını gördü. NFL oyuncuları da boykota gitti ve siyahilerin hayatlarının şu anda önemli olmadığı konusunda ne kadar bıkkın olduklarına dair takım bildirileri yayınladılar.



"Bence iyi bir 24 saat oldu. Yorucu bir 24 saat oldu ama oyuncularımız için gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Onlarla gurur duyuyorum."



Genel umut, olabilecek değişimin tüm bunlardan kaynaklanması üzerine. Polis reformu biçiminde değişiklik, daha büyük bir seçmen katılımı biçiminde değişiklik ve artık kendileri, sevdikleri ya da arkadaşları için korku içinde yaşamayan siyahilerin yaşam biçiminde değişiklik.



