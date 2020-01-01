Rivers'tan "Beni yanlış kullandı" diyen George'a yanıt!

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, LA Clippers'tan eski oyuncusu Paul George'un geçtiğimiz sezon kendisini hücumda kullanma şekline dair yaptığı eleştirilere yanıt verdi.



George, Rivers'ın kendisini JJ Redick veya Ray Allen'a benzer şekilde kullandığını, ancak bunun hücumda tam anlamıyla etkili olmasına yardımcı olamayacağını söylemişti:



"Doc beni bir Ray Allen veya JJ Redick olarak oynatmaya çalışıyordu. Perdeden çıkıp şut atmak için falan. Onu da yapabilirim, ama benim oyunum bu değil. Benim biraz ritme girmem gerekli. Birkaç kez ikili oyun veya sırtı dönük oyun oynamam gerekir. Şut denemelerim farklı yönlerden olmalı... Geçen sezon genel olarak çok zordu."



"FARKLI BİR ŞEY BEKLEMESİN"



Rivers ise, Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e, George'un yeni Clippers koçu Tyronn Lue'den farklı bir hücum yaklaşımı beklememesi gerektiğini söyledi:



"Ona koçluk yapmaktan zevk aldım. Ty Lue da yanımda oturuyordu, yani farklı ayarlamalar olmasını ummamalı. Çok farklı olmayacak. Sezonu hepimiz kaybettik ve bence bunu herkesin sahiplenmesi gerekiyor. Her zaman daha iyisini yapabiliriz. Oyuncular daha iyi olabilirler. Burada bırakacağım."



