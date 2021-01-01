Rivers'dan Simmons'a, Rodman ve Pippen üzerinden övgü!

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, yıldız oyuncusu Ben Simmons'ı, savunma performansı açısından NBA efsaneleri Dennis Rodman ve Scottie Pippen ile karşılaştırdı.



Sezonun bu erken döneminde şimdiden Yılın Savunmacısı ödülünün adaylarından biri olarak gösterilen Simmons, NBA'deki en çok yönlü savunmacılardan biri olarak biliniyor.



Sixers forvetinin tüm pozisyonları savunabilme yeteneğine sahip olması, koçu Rivers'tan bir övgü kazanmasını sağladı:



"Oldukça eşsiz bir savunmacı. İyi savunmacıların çoğu kendi pozisyonlarındaki adamları tutarlar ve orada harika bir iş çıkarırlar. Ben bir bukalemun gibi. Mesela Dennis Rodman da savunma tarafında manyak gibiydi. Oyuncu olarak tamamen farklılar, ancak Dennis de çoğunlukta 1'den 5'e kadar her pozisyonu savunurdu. İyi bir maç çıkaran kim varsa, onu o adamın önüne atarlardı.



Bu kategoride çok az oyuncu vardı. Scottie Pippen da bir tanesi mesela. İnsanların sonunda bunu fark etmeye başlamasına sevindim. Bunu duymak güzel."



