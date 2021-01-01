Rivers'dan Luka'ya övgüler!: "Ona aşığım demiştim!"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, kendisini Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ile ilgili neyin etkilediğinden bahsetti.



59 yaşındaki Rivers, Luka'dan ve insanüstü yeteneklerinden övgüyle söz etti:



"Onu çok severim, bunu üç yıl önce de söylemiştim. Şaka olarak ona aşık olduğumu söylemiştim. Neşeyle oynuyor olmasına bayılıyorum. Charlotte'taki (LaMelo) Ball gibi, ligde sadece harika oyuncular olmakla kalmayıp, aynı zamanda işini neşeyle icra eden birkaç adam var. Bunun hepimiz için iyi bir şey olduğunu düşünmüşümdür."



Doc, Luka'nın neden bu kadar başarılı olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Harika bir hızda oynuyor, hiç acele etmiyor. Kendisini savunan çoğu adamdan daha büyük ve güçlü olduğunu biliyor. Harika bir pasör, boyalı alanda sayı da bulabiliyor. Step-back şutlarında çok sabırlı... Rahatsızlık vermeniz gereken bir oyuncu tipi, ona boş şut veremezsiniz."



