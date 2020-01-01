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Rivers, yineledi: "Ben'in şut atmaması cidden umurumda değil"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Ben Simmons'ın "harika savunma yaptığı, takımı yönettiği ve maç kazandığı" sürece, şut atmaya çekinmesini umursamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Ben Simmons'ın "harika savunma yaptığı, takımı yönettiği ve maç kazandığı" sürece, şut atmaya çekinmesini umursamadığını söyledi.

Rivers'a, sezonun ilk birkaç maçında Simmons'ın şut atma eksikliği konusunda yine soru soruldu.

Sixers koçu, tekrardan Simmons'ın şut atma konusundaki tereddütlerini umursamadığını belirtti:

"Umurumda bile değil. Ben'in yapmadığı şeyleri siz konuşadurun. Şahsen ben ondan sadece harika savunma yapmasını, takımımızı yönetmesini ve maç kazandırmasını istiyorum.

Maçları kazanmaya devam edersek, kimin sayı atacağı konusunda endişe yapmaya gerek kalmaz. Ben önceki maçta bazı çok iyi şut şanslarını kaçırmıştı. Bazı denediği turnikelerden iki veya üçünü atabilse ve faul çizgisine biraz daha gidebilse, iyi olurdu. Ama şutörlerimiz şut sokamamışlardı. Benim ilgilendiğim nokta bu."

Simmons, 2020-21 sezonunun ilk dört maçında, geçen sezon ortalamalarının altında şut deniyor. All-Star oyuncu, maç başına 10.0 şut deniyor (geçen sezon 11.4) ve genel olarak %50.0 ve serbest atış çizgisinden de %58.2 şut isabetiyle oynuyor.


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