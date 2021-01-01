Rivers: "Ya Thibs'in istediği olacak, ya da güle güle!"

New York Knicks guardı Austin Rivers, koç Tom Thibodeau'nun liderlik tarzını açıkladı.



Rivers, oyuncularına karşı oldukça kesin bir şekilde iletişim kurduğu bilinen Thibodeau'nun, son üç maçını kazanmış olan ekibini yönetme şekli hakkında şunları söyledi:



"Pazarlık yok. Ya Thibs'in dediği olacak ya da güle güle. Oynamak istiyorsanız, onun istediği gibi oynamanız gerek. Onun istedikleri de sıkı oynamaktan geçiyor. Thibs'in olayı, çaba göstermek ve işinize saygılı olmaktır."



Rivers ayrıca Thibodeau'nun takımdaki rolünü kolaylaştırmasına yardımcı olmak adına, kendisine karşı sabırlı davrandığını da belirtti:



"Bana sadece oynamamı söylüyor, çünkü takım ve setler bazında henüz hiçbir şeye aşinalığım olmadığının farkında. Bana karşı sabırlı olup, bu konuda yol göstererek harika bir iş çıkardı. Hala öğrenme sürecindeyim. Ekiple henüz antrenman yapamamış olmam da berbat bir durum."



