Rivers: "Umarım Ben'i ikna edebiliriz..."

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, takımın yıldızı Ben Simmons hakkında geçmişte yaptığı yorumlara açıklık getirdi.



Rivers, 76ers'ın geçtiğimiz sezonun Doğu Konferansı Yarı Finallerinde Atlanta Hawks'a karşı 7. maçta aldığı yenilginin ardından Simmons hakkında yaptığı yorum hakkında konuştu ve Avustralyalı yıldızı kampa gelmeye ikna etmeyi umduğunu söyledi:



"Umarım bu düşüncesini değiştirebiliriz. Bu bizim işimizin bir parçası. Spordaki en önemli şey, bazen başarısız olsanız da şansınızı tekrar denemektir. Sezonda galip gelemedikten sonraki yaz dönemi boyunca, ki bu 29 takım için geçerli oluyor, buna benzer şeyleri kaç kez yaşadığınızı anlatsam şaşırırsınız. Çünkü kaybetmek zordur. İnsanlar bunu içselleştirir ve bununla baş etmeniz gerekir. Yani bununla ilgileneceğiz."



"ASLINDA ÖYLE SÖYLEMEDİM..."



Rivers, Sixers'ın point guardı Simmons iken şampiyonluk kazanıp kazanamayacağından emin olmadığını söylediği yorum hakkında ise şu açıklamayı yaptı:



"Aslında öyle söylemedim. Söylediklerimin belli kısmı cımbızla çekildi ve işimizi zorlaştıran şeylerden biri de bu. Adam bana soruyu sorduğunda, aslında o anda bu tür şeylere cevap vermeyeceğimi söylemiştim. Ne diyeceğimi bilmiyordum bile. Yani dediğim şey, soruyu yanıtlamakla alakalıydı, Ben'le değil."



"WALLACE VE RODMAN DA SKOR ÜRETMEZDİ..."



Rivers'a Simmons'ın kendisi için oynayıp bir şampiyonluk kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda ise yanıtı şu oldu:



"Evet, her türlü. Sahada çok şey yapan bir oyuncu. Ben Wallace'lar, Dennis Rodman'lar, bu adamlar çok iyi skorerler olmamalarına rağmen Hall of Fame sınıfına giren ve takımlarının şampiyonluk kazanmasına yardımcı olabilen adamlardı. Ben'in şimdikinden daha çok skor üretebileceğini düşünsem de, onu harika bir oyuncu yapan şey bu değil. Yaptığı diğer şeyler."



Hem 76ers hem de Simmons bu yaz takas yapmak istese de, henüz hiçbir gelişme olmuş değil.



