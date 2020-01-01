Rivers: "Trump'ın NBA izleyip izlememesi, umurumda değil!"

LA Clippers koçu Doc Rivers, ABD başkanı Donald Trump'ın NBA hakkındaki son eleştirilerinden endişe duymadığını ve "adaletin onların tarafında" olduğunu bildiğini söyledi.



Çarşamba günü Trump, NBA sezonunun devamı sırasındaki maçlardan önce çalınan ulusal marş sırasında, diz çöken oyuncu ve personelden şikayetçi olmuştu. Bu eylemi "utanç verici" olarak nitelendiren Trump, marş sırasında bu protestoyu gördüğünde, maçı izlemeyi bıraktığını da sözlerine ekledi.



Rivers, Trump'ın bu kararında rahatsız olmadığını açıkladı:



"Bir adamı kaybettik. Eee yani? Gerçekten, umrumda bile değil. Adaletin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz, değil mi? Ve taktığım bu şapka, başkanımızın bize yaptırmamaya çalıştığı şeyi gösteriyor, ki bence bu da o söylediği kadar utanç verici."



Medya erişilebilirliği sırasında, Rivers ön tarafta büyük harflerle "Oy ver" yazan bir şapka takmıştı.



Orlando'da ulusal marş çalınırken, ligdeki koçlar ve oyuncular, sistemik ırkçılığı, sivil adaletsizliği ve siyahi topluma yönelik polis şiddetini protesto etmek için diz çökmeyi sürdürüyorlar.



