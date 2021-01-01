Rivers: "Tobias ve Ben, All-Star seçilmeliler"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Ben Simmons ve Tobias Harris'in All-Star seçilmeleri gerektiğini söyledi.



Rivers, Philadelphia Inquirer'a, her iki oyuncunun da başka takımlarda daha iyi rakamlar ortaya koyabilecekken, ekibin iyiliği için fedakarlıkta bulunduklarından ötürü All-Star yedekleri arasında seçilmeleri gerektiğini belirtti:



"Bence kötü bir takımda herkes iyi rakamlar ortaya koyabilir. Birinin illa ki sayı atması gerekecek. Ama iyi bir takımda iyi oynamanın zor olduğunu düşünüyorum. Çok daha zor hatta. İnsanların bu duruma yeterince sevgi gösterdiğini sanmıyorum.



Şimdiye dek şampiyonluk kadrolarındaki oyunculardan, kazanmaya katkıda bulunmaları için şut sayılarını feda etmelerini, pas vermelerini ve savunma oynamalarını istemiştik. Ve bu her zaman rakamlarınızı etkileyen bir şeydir. Rakamlarınız o kadar iyi olmaz, ancak takımınız kazanır.



Tobias, herhangi bir takımda da aynı rakamları tuttururdu, ve kötü bir takımda daha da iyisini yapardı. Ama kazanmak için bunları yapıyor. Bence o ve Ben daha fazla itibar görmeli."



Simmons maç başına 15.7 sayı, 8.3 ribaund, 7.9 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalarken, Harris 20.6 sayı, 7.8 ribaund ve 3.4 asistle oynuyor.



