LA Clippers koçu Doc Rivers, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ın 2000 yılında Orlando Magic'e neredeyse katıldığına, fakat bunun gerçekleşmediğine dair hikayeyi anlattı.



Duncan'ın kariyerinin başlarında Orlando'ya neredeyse katıldığına dair hikaye, NBA'in son 20 yıllık sürecinin en "acaba" temalı hikayelerinden biri. O dönem Magic koçu olan Rivers, Duncan'ın 2000 yılında takımları neredeyse nasıl değiştirdiğine dair konuştu.



Duncan, 1999-00 NBA sezonundan sonra serbest bir oyuncu olmuştu. Magic, eski Detroit Pistons yıldızı Grant Hill ve Toronto Raptors yıldızı Tracy McGrady gibi iki yıldızı almıştı ve Duncan da, Orlando'daki "Büyük üçlüyü" oluşturacak kayıp parça olacaktı.



Hikayeye göre Duncan, kendisine ailesinin takım uçağıyla uçamayacağı söylendiği için San Antonio'da kalmayı tercih etmişti.



"POPOVICH'LE SON KEZ GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"



Rivers, Ernie Johnson ile #NBATogether programında konuştu ve Magic için neler olabileceğine dair olanları anlattı. Rivers'ın söylediğine göre, Duncan Magic'e katılmadan önce başantrenör Gregg Popovich ile son bir görüşme istemişti ve böyle şeyler 20 yıl önce pek gerçekleşmiyordu:



"Bu hikaye doğru bir şekilde anlatılmadı, çünkü bunun hakkında konuştuğumuz doğrudur ve aslında ona kesinlikle ailelerin her zaman uçamayacağını, ancak arada bir uçabileceğini söylemiştim. Bu hikayeyi doğru anlatmadılar. Nitekim, bu konuda en çok hatırladığım şey, Tim Duncan'ın bana bakıp, 'Magic'e geleceğimden eminim. Sadece San Antonio'ya geri dönmem gerekiyor çünkü Popovich'i çok seviyorum ve son kez görüşmek istiyorum.' demesiydi."



"ÇOCUK İMZA ATMADAN ONU BIRAKAMAZSIN!"



Anlaşma resmi hale getirilmeden önce bile, Larry Brown'a Philadelphia 76ers için asistan olarak katıldıktan sonra NBA'deki görevini tamamlayan John Calipari, Rivers'a Duncan'ın bir yere gitmeyeceğini söylemişti:



"John Calipari olduğunu söylemek istiyorum ama emin değilim çünkü bu süre zarfında işe alım yaptıkları için çok sayıda koçu aramıştım. Sanırım Calipari'ydi, Tim ayrıldıktan sonra onu aramıştım ve bana 'Onu aldın mı?' diye sordu. Ben de 'Evet, gelecek gibi gözüküyor. Pop ve David'le (Robinson) konuşmak istedi.' dedim. O da bana 'Onu kaybettin o zaman. Bir kuralımız vardır. Çocuğun imza atmada kampüsten ayrılmasına izin vermezsin.' demişti."



