Rivers, Sterling olayının gününü konuştu: "Başımın belada olduğunu anlamıştım"

LA Clippers koçu Doc Rivers, eski takım sahibi Donald Sterling'in ırkçı ifadelerinin bulunduğu kasetlerinin yayınlandığı gün hakkında konuştu.



25 Nisan 2014'te TMZ, Sterling'in ırkçı ifadelerinin kayıtlarını ortaya çıkarmıştı ve Clippers playoff ilk turunda Golden State Warriors'a karşı Pazar günü bir maçı vardı.



Rivers o sırada durumun "büyük bir şey olduğunu bildiğini" söyledi durumu şöyle anlattı:



"Takım buluşmasına gittim ve hiçbir oyuncunun takım kıyafetleri yoktu. Ve beni dinlemek istememişlerdi. Durduğumu ve şu kelimeleri söylediğimi hatırlıyorum: 'Çocuklar, size bir şey hatırlatmak istiyorum. Benim adım Glen Rivers. Ben Chicago'luyum ve siyahiyim. Ve sinirliyim. Ve sahibimiz ırkçı biri. Ve bu adam için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ancak, çocukken bir dünya şampiyonluğu kazanma hayalim olduğunda, Donald Sterling asla bu hayalin içinde değildi. Ve çocukluğumdan beri istediğim bir şeyin önüne geçmesine de izin vermeyeceğim. Bunun bir parçası olmamalı."



Rivers, Clippers oyuncularına oynamaya karar vermezlerse, "bu ırkçı adam yüzünden olmasın" demişti.



Rivers, yorumlarının "odadaki havayı tersine döndürdüğünü" söyledi ve Clippers oyuncuları, takım logosunu gizlemek için tişörtlerini tersten giyerek Oracle Arena'daki sahaya gitmişlerdi. O maçı 118-97 kaybetmiş olsalar da, yedi maçta Golden State'i elemeyi başarmışlardı.



"İLK HAFTALARDA, BAŞIMIN BELADA OLDUĞUNU ANLADIM"



Rivers ayrıca, Sterling'in JJ Redick beyaz olduğu için takıma alınmasını istemediğini duyduğu için, yeni işinin ilk ayında neredeyse istifa etmeye karar verdiğini de anlattı. 3 saat sonra, Sterling bu anlaşmayı kabul etmişti.



"Egom 'Bu takımı tersine döndürebilirim. Sporun en kötü takımındayım ama bunu başarabilirim.' diyordu. O yüzden bu zorluğu kabul ettim ve harika bir mücadele olduğunu düşünmüştüm. Dürüst olacağım: İşi kabul ettiğim ilk haftalarda, başımın belada olduğunu anlamıştım. Bir hata yapacağımı biliyordum."



Sterling, serinin 5. maçı oynanmadan önce, başkan Adam Silver tarafından ömür boyu NBA'den banlanmıştı. Daha sonra Steve Ballmer Clippers'ı satın almış ve takımın kimliğini tamamen düzeltmişti.



