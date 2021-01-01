Rivers: "Simmons'ın yeteneği, birçok insanın gözünden kaçıyor"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Ben Simmons'ın yeteneğini birçok insanın "gözden kaçırdığını" söyledi.



76ers, geçtiğimiz gece Tobias Harris'in maç kazandıran basketi sayesinde bu sezon Los Angeles Lakers'ın 13-0'lık deplasman rekoruna son vermişti.



Rivers, takımının Doğu Konferansı'nın zirvesinde kalmasına yardımcı olmak için maçta triple-double performansı göstermiş olan Simmons'ın maçtaki etkisinden şöyle bahsetti:



"Çok büyük iş yaptı. Rakamlar hücumu gösterecek, ancak yaptığı savunma ve diğer tüm küçük şeyler inanılmazdı. Harika oynuyor."



Rivers, hücum tarafında çok sayı bulmasa bile, Simmons'ın sezon boyunca takımı için neden önemli olduğunu ise şu şekilde açıkladı:



"Komiktir, düşük sayı bulduğu gecelerdeki maç filmine baktığınızda, her yere koşuşturduğunu görüyorsunuz. Yaptığı şeyi rakamlara dökmek zor. Ve ne yazık ki yeteneği, bazen birçok insan tarafından gözden kaçırılıyor."



Simmons, bu sezon maç başına 13.0 sayı atarak kariyerinin en düşük sayı ortalamasını tutturuyor olsa da, ribaund (maç başına 8.6), asist (maç başına 8.0) ve savunma gibi diğer kategorilerde varlığı gerçekten etkisini gösteriyor.



