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Rivers: "Simmons'ın yokluğu, büyük boşluklar yarattı"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, bu sezon Ben Simmons olmadan oynamaları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, bu sezon Ben Simmons olmadan oynamaları hakkında konuştu.

Rivers, bu sezon halen Sixers forması giymemiş olan Simmons'ın takımda olmaması hakkında konuştu ve kendisinin yokluğunun, takımda "büyük boşluklara" sebep olduğunu iddia etti:

"Henüz ne olduğumuzu bilmiyoruz. Ben hiç oynamadı. Bize geride bırakmış olduğu büyük boşlukların farkındasınızdır. Belki ileride oynar, veya oynamaz. Oynarsa harika. Oynamazsa, bulabildiğimiz kişilerden yardım alacağız...

Lakin şu anda, bu faktörlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani şu anda sadece maç kazanmaya çalışıyoruz."

Tyrese Maxey, Simmons'ın yokluğunda sağlam bir oyun kurucu olarak ortaya çıktı ve sezonda %37.1'lik üçlük isabetiyle 17.0 sayı, 3.5 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarına sahip.


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