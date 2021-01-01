Rivers: "Simmons'ın dönüşü, 76ers'a bağlı bir karar olacak"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Ben Simmons'ın kadroya geri dönmesinin "takıma bağlı bir karar" olduğunu söyledi.



Rivers, Simmons'ın dönüşü için belli bir tarih olduğundan emin olmadığını belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, kendimi bu olayların dışında tutuyorum. Gerçekten. Benim işim, burada bulunan adamlara koçluk yapmak ve takımdaki adamların bir gün oynayacaklarına inanmak. Bir koç olarak yapmam gereken şeyler yalnızca bunlar.



Sanırım takıma bağlı bir karar olacak. Lakin dediğim gibi, bilmiyorum gerçekten.





Ben bu tarz kargaşalara dahil olmuyorum, sanırım bunu böyle tanımlayabiliriz. Elimden geldiğince bundan uzak durmaya çalışıyorum. Rich (Paul) ile oldukça konuşuyorum, ama daha çok kişisel düzeyde."



Simmons, takım arkadaşlarına ve koçlarına zihinsel olarak oynamaya hazır olmadığını açıkladığı için süresiz olarak kadro dışı kalmıştı. Avustralyalı yıldızın tekrar Philadelphia forması giyip giymeyeceği henüz belli olmasa da; yakın zamandaki bazı raporlar, sezonun bir noktasında oynayabileceğini öne sürmüştü.



Aradaki ilişki tam olarak düzelmemiş olsa da, ligdeki popüler düşünce, Simmons'ın bir daha asla Philly forması giymeyeceğinden ziyade tekrar oynayabileceğine eğilmeye başlamış durumda.



