Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, takımın Memphis Grizzlies'e karşı deplasmanda 122-99'luk yenilgisiyle sezona 1-4'lük başlangıç yapmasından sorumlu olan kişinin kendisi olduğunu söyledi.



Karşılaşma sonrası Rivers, basın toplantısında şu şekilde konuştu:



"Hızlı hücum savunmamız bu gece berbattı ve bu da benim hatam. İşler düzelene kadar her şey benim hatam."



Mağlubiyet serisinde maç başına 122,25 sayıya izin veren Bucks, bu yenilgilerin dördünde de çift haneli sayılarla mağlup oldu.



Geçtiğimiz gece aldığı galibiyette Memphis, %52,4'lük şut yüzdesi yakalayarak farkı 31 sayıya kadar çıkardı. Grizzlies ayrıca ilk çeyrekte 40 sayı bulurken, ribaundlarda ise Bucks'ı 56-38 geride bıraktı.



Bucks koçluğunu başantrenör Adrian Griffin'in görevden alınmasının ardından 2023-24 sezonunun ikinci yarısının başlarında devralmış olan Rivers, Milwaukee ile o zamandan beri playofflar dahil 20-27'lik bir performans göstermişti.



Basketball-Reference'a göre Milwaukee, ligde savunma reytinginde 24. sırada yer alıyor.



