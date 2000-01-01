Rivers, piyasada sahip olduğu seçenekleri görmek istiyor

Houston Rockets guardı Austin Rivers, Rockets'ta kalmayı taahhüt etmedi ve önündeki fırsatları görmek istediğini belirtti.



Rivers, 2020-21 sezonunda Rockets ile kalıp kalmama üzerine planlarını, SB Nation'ın The Dream Shake bloguna şöyle açıkladı:



"Kesinlikle piyasada bulunmak ve orada başka ne fırsatlar olduğunu görmek istiyorum. Ama Houston'ı çok seviyorum. Houston halen ana seçeneklerimden biri. Oynamayı sevdiğim bir takım. Ama bakmak isteyeceğiniz başka takımlar da oluyor. En azından en iyi durumu görmeyi kendinize borçlusunuz."



Rivers, 2019'da Houston ile iki yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve önümüzdeki sezon için 2.4 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip. NBA'in serbest oyuncu dönemi, 20 Kasım'da başlayacak (Görüşmeler).



