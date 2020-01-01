Rivers: "Paul suçlayacak birini arıyor, o da ben oldum"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, eski takımı LA Clippers'ın yıldızı Paul George'a cevap verdi ve kendisininin "birini suçlama ihtiyacı duyduğunu" söyledi.



PG, Clippers'ın başarısız geçen önceki sezonu için Doc'ı suçlamış ve hücumda kendisini yanlış bir şekilde kullandığını belirtmişti.



Bunun üzerine geri durmayan ve kendisine yanıt veren Doc, yakın zamanda Los Angeles Times ile yaptığı bir röportajda PG için yeni bir yanıtla geri döndü:



"Geçen gün birine şunu demiştim, 'Herkes benim için oynamayı sevmeyebilir ve bunda da sorun yok'. Bu onları kötü ya da iyi adam yapmaz. Ben elimden geleni yapıyorum ve eğer hoşlarına giderse, ne güzel... Sonra şakayla karışık, 'Paul benim için oynamayı seviyordu, ama playofflara kadar' demiştim.



Rakamlarına bakarsanız, benimleyken tüm kariyeri boyunca oynadığından çok daha fazla ikili oyun oynamıştı ve bu ikili oyunlarda en yüksek şut yüzdesine ulaşmıştı. Paul playofflarda sıkıntı çekti. Bu kadar basit. Dallas serisinde iyi oynamadı. Suçlayacak birine ihtiyacı vardı ve bu konuda sorunum yok. Beni suçlasın. Ben kaldırırım."



