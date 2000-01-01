Rivers: "Paul George, Clippers'ta kabul görmedi!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, eski takımı LA Clippers'tan bazı oyuncuların, takımın süperstarı Paul George'u sevmediğini söyledi.



Rivers, ESPN'e, soyunma odasındaki bazı Clippers oyuncularının 2019 yazında takıma katılan George'dan hoşlanmadığını belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, yeni gelen adamlardan en azından biri, bir sene öncesinden orada bulunan adamlardan pek kabul görmemişti. Kawhi (Leonard) kabul görmüştü diye düşünmüştüm. Takımdaki her adam kabul görmediğinde, genellikle kazanamıyorsunuz."



George, Rivers'ın kendisini çok yönlü bir oyuncu olmaktan çok bir set şutörü olarak kullandığını söyledikten sonra, Rivers ve George arasında kısa süre önce ufak anlaşmazlık başlamıştı.



76ers'ı devralan Rivers, Tyronn Lue'nun (Rivers'ın eski asistanı) sorumlu olduğu George'un çok fazla değişiklik beklememesi gerektiğini söylemişti.



