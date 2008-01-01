Rivers: "Pat Bev ne zaman dönecek, hiç bilmiyorum"

LA Clippers koçu Doc Rivers, Patrick Beverley'in dönüşü konusunda "hiçbir fikri" olmadığını söyledi.



Beverley, Clippers'ın Dallas Mavericks'e 127-114 yenildiği playoff ilk turu 2. maçında sol baldır gerginliği nedeniyle oynamamıştı.



Rivers, Beverley'in maç sabahı yaptığı şut antrenmanı sırasında, onu oyundan çıkarmadan önce iyi hareket etmediğini belirtti:



"Hiçbir fikrim yok. Açıkçası bu, oyalanacak bir şey. Ama bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağını veya bunun bir hafta kadar süren şeylerden biri olup olmadığını bilmiyorum."



Beverley, 4 Ağustos'ta Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçta sakatlanmıştı. 1. maçta 20 dakika oynayan Pat Bev, 8 sayı ve 5 ribaund kaydetmişti.



