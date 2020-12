Rivers, neden Knicks'e katıldı?: "Kolay olanı herkes seçer..."

New York Knicks'in yeni guardı Austin Rivers, kendilerine meydan okumayan serbest oyuncular için bir mesaj paylaştı.



Her NBA oyuncusu, kendi takdirine bağlı olarak bir NBA takımına katıldığında farklı bir nedene ve amaca sahip oluyor. Bazısı için finansal durum itici güç olabilirken, bazıları için ise bir şampiyonluk kazanma veya büyük bir takımın formasını giyerek emekli olma şansı ön plana çıkabiliyor.



Ancak, Knicks'in son üyesi Rivers'ın bazı farklı tercihleri bulunuyor.



28 yaşındaki oyuncu, Knicks ile 3 yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı ve piyasada sahip olduğu tüm diğer seçenekler arasında yaptığı bu seçimin arkasında, farklı bir mantık vardı.



"PLAYOFF TAKIMINA GİTMEK KOLAY!"



Kaliforniyalı oyuncu, serbest oyuncuların kendileri için daha zorlu görevler seçmek yerine, 'kalabalığı takip etmeyi' sevdiği kültür hakkında açık bir şekilde konuştu:



"Her şeyin önceden ayarlanmış olduğu, önceki dört ya da beş yıl üst üste playoff yapmış bir takıma gitmek kolaydır. Ben de o takımlarda bulundum. Bunlar harika deneyimler. Ancak ben bu deneyimleri ve dersleri kullanarak, bu takıma ve bu organizasyona mümkün olduğunca yardımcı olmak istiyorum. İnsanların buraya gelmek istemediği bu dönemi değiştirmek, bizim görevimiz."



Rivers, yeni sorumluluğu hakkında da şu ifadeleri sözlerine ekledi:



"Benim rolüm takımın kazanmasına yardımcı olmak olacak. İlk beş başlatırlarsa, harika. Başlatmazlarsa, yine de her gece sahada rekabet ediyor olacağım."