Rivers, NBA All-Star'da Team Durant'in koçu olacak!

NBA, Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın 7 Mart'taki All-Star Maçı'nda 'Team Durant'e' koçluk yapacağını duyurdu.



Rivers ve koçluk ekibi, 20-10 derecesine sahip Philadelphia'nın Chicago Bulls'a karşı 112-105 skorlu galibiyetinin ardından, 21 Şubat'ta oynanacak maçların sonucu ne olursa olsun, Doğu Konferansı'ndaki en yüksek dereceyi almasını garantilemişti.



Daha önce Boston Celtics'in başantrenörüyken 2008 ve 2011'de de All-Star koçluğu yapan Rivers, kariyerinde bu görevi üçüncü kez üstleniyor olacak.



Rivers, Utah Jazz'i (23-5) Batı Konferansı'nda en yüksek dereceye taşıdıktan sonra 'Team LeBron'a liderlik edecek olan Quin Snyder'a karşı görev yapacak.



