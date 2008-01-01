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Rivers, NBA All-Star'da Team Durant'in koçu olacak!

NBA, Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın 7 Mart'taki All-Star Maçı'nda 'Team Durant'e' koçluk yapacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın 7 Mart'taki All-Star Maçı'nda 'Team Durant'e' koçluk yapacağını duyurdu.

Rivers ve koçluk ekibi, 20-10 derecesine sahip Philadelphia'nın Chicago Bulls'a karşı 112-105 skorlu galibiyetinin ardından, 21 Şubat'ta oynanacak maçların sonucu ne olursa olsun, Doğu Konferansı'ndaki en yüksek dereceyi almasını garantilemişti.

Daha önce Boston Celtics'in başantrenörüyken 2008 ve 2011'de de All-Star koçluğu yapan Rivers, kariyerinde bu görevi üçüncü kez üstleniyor olacak.

Rivers, Utah Jazz'i (23-5) Batı Konferansı'nda en yüksek dereceye taşıdıktan sonra 'Team LeBron'a liderlik edecek olan Quin Snyder'a karşı görev yapacak.


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