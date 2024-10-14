Rivers: "Middleton'ın hazır olmasını bekliyorum, oynamazsa da sorun değil"

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Khris Middleton'ın kalan hazırlık maçlarında oynaması ihtimalinin şüpheli olmaya devam ettiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Rivers: 'Middleton'ın hazır olmasını bekliyorum, oynamazsa da sorun değil'
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14 Ekim 2024 14:16
Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Khris Middleton'ın kalan hazırlık maçlarında oynaması ihtimalinin şüpheli olmaya devam ettiğini belirtti.

Yaz döneminde geçirdiği ameliyatlarının iyileşme sürecinde yer alan Middleton, ayak bileği sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir hazırlık maçında yer almadı.

Rivers, Bucks'ın Detroit Pistons ve Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı ilk iki hazırlık maçını kaçıran Middleton'ın, 17 Ekim'de Dallas Mavericks'e karşı oynanacak son hazırlık maçında oynayabileceğinin umut edildiğini açıkladı:

"Muhtemelen Chicago'ya karşı oynamaz, yani Dallas'a (17 Ekim) karşı oynamasını umuyoruz ve eğer orada da oynamazsa, bu bizi çok endişelendirmiyor. Hazır olmasını bekliyorum, ancak tüm oyuncularımızın kendini iyi hissetmesi gerektiği için hiçbirine %100 diyemem."

Önceki sezon Middleton, maç başına 27 dakikada 15,1 sayı, 4,7 ribaund ve 5,3 asist ortalamaları kaydetmişti.

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