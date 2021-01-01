Rivers, Michael Jordan'ı çaylak yılında nasıl hafife aldı?

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, NBA efsanesi Michael Jordan'ı çaylak yılında nasıl hafife aldığını açıkladı.



NBA'de oynadığı yıllarda MJ ile karşı karşıya oynama fırsatı bulan Rivers, "All The Smoke" podcast'ine konuk oldu ve MJ hakkında konuştu.



Podcastin sunucularından eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Rivers'a Jordan'a karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu sorduğunda, 76ers koçu şunları söyledi:



"Michael çok sertti, acımasızdı. Onun rekabet gücüne yaklaşabilen tek kişi, Kobe'ydi (Bryant). Onun dışında daha rekabetçi birini hiç görmedim. Çaylak yılındayken, benim ikinci yılım olduğunu hatırlıyorum. Ve o noktadan sonra harika bir yıldıza dönüşmüştü.



Ona karşı oynadığımız ilk maçtan sonraki ilk düşüncem, 'tüm sezon bu kadar sıkı oynayamaz' şeklindeydi. Ama 10 yıl sonra bile hala aynı şekilde oynuyordu. Savunmada ve hücumda kendini o kadar verebilmesine ve oynadığı enerji seviyesine hayran kalmıştım, hiç böylesini gördük mü bilmiyorum."



"EN BÜYÜK KARİYER, LeBRON'UN OLACAK"



Rivers, farklı kuşaklardan oyuncuları karşılaştırmaktan hoşlanmadığını açıklasa da, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in en büyük kariyerlerden birine sahip olacağına inandığını sözlerine ekledi:



"Benim için Michael en büyük oyuncu. Ama LeBron şimdiye kadarki en büyük kariyere sahip olacak. Ve şu anda yaptıkları inanılmaz."



