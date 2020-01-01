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Rivers: "Lou Williams'ın bizimle gelmesini bekliyorum"

LA Clippers koçu Doc Rivers, Lou Williams'ın Orlando'da sürecek sezonun devamında, Clippers'a katılmasını beklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Doc Rivers, Lou Williams'ın Orlando'da sürecek sezonun devamında, Clippers'a katılmasını beklediğini söyledi.

Williams daha önce, basketbol oynamanın insanları Black Lives Matter hareketinden uzaklaştırmasını istemediği için, sezona devam etme konusunda kararsız olduğunu söylemişti.

Rivers, "Lou'ya gelince, tüm göstergeler evet, oynayacağını gösteriyor. Açıkçası uçağa binene kadar, her şey olabilir. Ama Lou'nun bizimle olmasını bekliyorum. Olmazsa çok şaşırırdım." şeklinde konuştu.

Rivers, herhangi bir Clipper'ın bubble ortamından çıkacağını düşünmediğini de sözlerine ekledi:

"Bu onların seçimi ve biz de bunu destekliyoruz. Herkesin oynaması için pek çok neden var ama vazgeçmeleri için de çok geçerli nedenler var. Çoğunun gelmeyi reddedeceğini düşünmüyorum . Bence başarmaya çalıştığımız şeye yatırım yapıyorlar. Ama yine de takımda bunu tercih eden kimseye kötü bakamazsınız. Çok olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve birbirimizi desteklememiz gerek."


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