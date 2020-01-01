Rivers: "LeBron'a karşı oynamak zevkli değil, bu yüzden yüceliğinin tadını çıkaramıyorum"

Houston Rockets oyuncusu Austin Rivers, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'e karşı oynamaktan zevk almadığı için, şu anki yüceliğinin tadını çıkarmadığını söyledi.



NBA efsanelerinin basketbol sahasında yaptıklarını izlemek, gerek seyirciler, gerekse aynı sahayı paylaşan oyuncular için unutulmaz birer anı oluyor.



Eskiden beri oyuncular, zamanının veya günümüzün yıldızlarına karşı oynamış olmanın ne kadar etkileyici bir tecrübe olduğundan bahsediyorlar.



Ancak Rivers, eski NBA oyuncusu Richard Jefferson'la yaptığı bir röportajda, LeBron'a karşı oynamanın bu yıllar boyunca pek de eğlenceli olmadığını belirtti ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a karşı oynamadığı için, onun yüceliğinin tadını çıkarabildiğini belirtti:



"Şu anda LeBron'un yüceliğinin tadını çıkarmıyorum. Ona karşı oynamaktan hiç zevk almıyorum. Michael'a karşı oynamadığım gerçeği yüzünden, onun yüceliğinin tadını çıkarabiliyorum."



