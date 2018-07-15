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Rivers: "L.A.'de bir b.k kazanmadık!"

DeAndre Jordan'ın da ayrılışıyla yeniden yapılanma moduna giren LA Clippers'ın koçu Doc Rivers, bu sürecin "hiçbir şey kazanmadıkları için" takım adına oldukça kolay geçeceğini söyledi.

DeAndre Jordan'ın da ayrılışıyla yeniden yapılanma moduna giren LA Clippers'ın koçu Doc Rivers, bu sürecin "hiçbir şey kazanmadıkları için" takım adına oldukça kolay geçeceğini söyledi.

Rivers, açıklamasında şu ifadleeri kullandı:

"Yeniden yapılanıyoruz ama biraz farklı bir yoldan. Ve biliyorsunuz ki, bir şey kazanmamış olduğunuzda yeniden yapılanmak kolaydır. Boston'da kazanmıştık, o yüzden orada zordu. LA'de bir b.k kazanmadık, ama kazanmaya uğraşıyoruz. Amacımız kazanmak, ve kazandığınızda - ki umarım olur - artık yeniden yapılanma istemem. Bir sonrakine odaklanmak gerekir. Benim bakışım bu şekilde."

Clippers ekibi, büyük üçlüsünü birer birer kaybetmişti. 2017 yaz döneminde Chris Paul, Houston Rockets'a takaslanmıştı. Sezon ortasında Blake Griffin Detroit Pistons'a takaslanırken, yakın dönemde DeAndre Jordan Dallas Mavericks'le anlaşmıştı.


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DeAndre Jordan'ın da ayrılışıyla yeniden yapılanma moduna giren LA Clippers'ın koçu Doc Rivers, bu sürecin "hiçbir şey kazanmadıkları için" takım adına oldukça kolay geçeceğini söyledi.
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