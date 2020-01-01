Rivers: "Kyrie'nin tutkusu ilham verici, ama ona katılmıyorum"

Houston Rockets guard Austin Rivers, önümüzdeki ay Orlando'da sezonun yeniden başlamasına katılmayı desteklediğini ve Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in oyuncuların sezona geri dönmemesi gerektiği görüşüne katılmadığını belirtti.



Rivers, oyuncuların elde edecekleri finansal faydaların, oynamamaktan ziyade Black Lives Matters hareketini teşvik etmekte yardımcı olabileceğini savundu:



"Korelasyonu bulmaya çalışıyorum. Geri gelmek, hepimizin cebine para gireceği anlamına gelecek. Bu parayla daha fazla insana yardım edebilir ve daha da önemlisi BLM hareketine doğru zamanınızı ve enerjinizi vermeye devam edebilirsiniz. Ben %100 bunun destekçisiyim. Çünkü değişimin gerçekleşmesi gerekiyor ve adaletsizlik çok uzun süredir devam ediyor."



Irving'in süperstar seviyesi maaşı dışındaki düşük ücretli oyuncuların, NBA maaş çeklerine bağlı yaşadıklarını söyledikten sonra Rivers, basketbolun çok ihtiyaç duyulan eğlence ve güvenlik ağı sağlama imkanına değindi:



"Çocuklar için eğlence ve umut sağlamamız, önemlidir. Ayrıca bazı çocukları içeride tutmak ve belki de dışarı çıkmak ve başlarını belaya sokmak yerine (Birçok Afroamerikalı çocuğun bulunduğu haksız ve eşit olmayan imkanlar nedeniyle), televizyonda basketbol maçları izlemelerini sağlamak, önemlidir. Basketbolun bunun için bir çare olduğunu söylemiyorum, ama belki de dikkatinizi dağıtabilir."



Rivers daha sonra Irving'in BLM hareketini destekleme tutkusunun "ilham verici" olduğunu belirtirken, ancak oyuncuları kariyerlerine zarar vermeyecek ve NBA'e geri adım attırmayacak bir tavır almaya teşvik etti.



