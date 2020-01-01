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Rivers, kusursuz combo guardını oluşturdu!

Houston Rockets guardı Austin Rivers, "kusursuz combo guardını", NBA tarihinden beş farklı oyuncuyla oluşturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Austin Rivers, "kusursuz combo guardını", NBA tarihinden beş farklı oyuncuyla oluşturdu.

Uninterrupted'da 'Go Off with Austin Rivers'da konuşan 27 yaşındaki oyuncudan, "kusursuz bir combo guard" oluşturması istendi ve tereddüt etmeden yanıtını verdi.

Rivers, bugünün NBA'indeki en iyi oyunculardan bazılarını ve tarihte gördüğü en yetenekli guardlardan birini, bu karışımda kullandı:

"Savunması için kendimi seçeceğim. Savunmasını benden alsın. Combo guardımın Penny'nin (Hardaway) vücudunda olmasını isterim. Russell Westbrook'un atletizmini isterim, Damian Lillard'ın şut menzilini isterim, bir de Kyrie'nin (Irving) top hakimiyetini isterim. Benim kusursuz combo guardım bu şekilde."


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