Rivers: "KOVID-19 ile bu sezonun oynanması konusunda, endişeliyim"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, NBA'in KOVID-19 salgınına rağmen sezona devam edebileceği konusunda 'çok endişeli' olduğunu söyledi.



Rivers, koronavirüs salgını devam ederken NBA'in 72 maçlık bir normal sezon ve playoff programını oynayıp oynayamayacağından şüphe ediyor.



59 yaşındaki koç, The Associated Press'ten Tim Reynolds ile konuştu ve pozitif KOVID-19 testleri nedeniyle birden fazla maçı ertelemiş olan NBA ile NFL ligleri arasındaki büyük farka dikkat çekti:



"Bunu başarabilmemiz konusunda çok endişeliyim. Futbolda haftada bir oynuyorlar ve 1000 tane oyuncuları var, bu yüzden üç veya dört oyuncu olmazsa, yine de bir şekilde devam edebilirler.



Ama biz üç veya dört oyuncudan mahrum kalırsak, özellikle bu kadar maç oynadığımızı düşünürsek, bizim için sıkıntı olur. Haftada üç veya dört maç yapıyoruz. Yani, adamlarımızdan biri veya iki kilit adamımız virüsü kaparsa ve 10 gün, 14 gün oynamazsa, bu 72 maçlık bir sezonda sekiz maça tekabül ediyor. Bu da sizi playofflarda düşürebilir."



Golden State Warriors, kimliği belirlenemeyen iki oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ve antrenmanların tarihini ertelediğini duyurmuştu.



NBA'in geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni KOVID-19 protokollerine uymak için, pozitif test sonucu alan herhangi bir oyuncu veya takım personelinin, iki gün boyunca maskeli ve bireysel çalışmalar yaptıktan sonra 10 gün boyunca antrenmanlardan uzak durması gerekiyor.



