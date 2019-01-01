Rivers: "Konuşma özgürlüğü, sonuçların özgürlüğü demek değil"

LA Clippers'ın başantrenörü Doc Rivers, NBA ve Çin arasındaki anlaşmazlık hakkında konuştu.



Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong'daki protestoculara ilişkin tartışmalı bir tweet atmasından bu yana, yakın zamanda seyir değiştiren ilişki, NBA'in Çin'deki geleceğini ciddi tehlikeye sokmuş durumda.



Rivers, lig ve Çin arasında devam eden durum hakkında, söylenenlerin önceden düşünülmesi gerektiğini belirtti:



"İnandığımız şeyi söylediğimiz için öldürülmeyiz, fikir ayrılığımız olur. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Ben senin söylediğin her şeye katılmayabilirim, bunu yapmaya hakkım var ve bunu söylemeye hakkım da var. Bu ülkenin olayı budur: konuşma özgürlüğü. Ve konuşma özgürlüğümüz her zaman olmalı. Ancak oyunculara şunu da söyledim, konuşma özgürlüğü, sonuçların özgürlüğü anlamına gelmez."



"Konuşma özgürlüğüne sahip olabilirsiniz, ancak söylediklerinizin bazı sonuçları olabilir ve bu yüzden düşünceli olmaya geri döneriz. Söylemeden önce düşünün, çünkü sonuçlar olabilir."



Rockets, Morey'nin son yorumları nedeniyle öne çıkan tek takım olsa da, Houston'ın statüsü nihayetinde ligi bir bütün olarak büyük ölçüde etkileyebildi.



