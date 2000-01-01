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Rivers: "Kimse bizim için üzülmeyecek!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Atlanta Hawks'a karşı virüs tarafından harap olmuş Sixers kadrosuyla tekrar oynaması konusunda konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Atlanta Hawks'a karşı virüs tarafından harap olmuş Sixers kadrosuyla tekrar oynaması konusunda konuştu.

76ers için, 2020-21 sezonunun ana sorunu sağlıklı kalmak olmuştu ve Hawks'a karşı geçtiğimiz gece oynadıkları maçta, kadroda yalnızca dokuz sağlıklı oyuncuya sahip oldukları için, durum hemen hemen aynıydı.

Takımı Hawks'a karşı 94-112 mağlup olan Rivers, ekibinin yetersiz oyuncuya sahip olmasına rağmen sahaya çıkıp galibiyet almaya çalışmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi:

"Kimse bizim için üzülmeyecek. Bu maçları kazanmaya çalışmalıyız. KOVID konusunda zor bir noktadayız. Birçok takımın bu sorunla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum."

SIXERS KADRO KITLIĞINA RAĞMEN OYNUYOR

Sixers'ın dokuz kişilik kadrosu, kendi evinde Denver Nuggets'a karşı sahaya çıkabildikleri önceki kadrosundan bir kişi fazlaydı. Mike Scott'ın diz sorunu nedeniyle kadro dışı kalmasından ötürü, ekip Nuggets'a karşı oynayabilecek sekiz oyuncudan sadece yedisine sahipti. Fakat takımın, ligin minimum sekiz oyuncu ihtiyacını karşılamak için Scott'ı oynatmaktan başka seçeneği kalmamıştı.

Pazartesi günü Scott kadroya geri dönmüştü ve All-Star Joel Embiid'in de eklenmesiyle, Sixers ekibi Hawks'a karşı yeterince oyuncu çıkarabilmişti.

Ben Simmons (ağrıyan diz), geçen hafta KOVID-19 testi pozitif çıkan Seth Curry ile kadro dışındaydı. Ligin temas izleme protokolleri nedeniyle Tobias Harris, Shake Milton, Matisse Thybulle ve Vincent Poirer da karantina altındalardı.

Şimdiye kadar lig, KOVID nedeniyle birkaç maçı ertelemeyi tercih etmiş olsa da, Philly tüm maçlarını olabildiğince az kişiyle oynamak zorunda kalmıştı.


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