Rivers, Kawhi ve PG için genel planını açıkladı!

LA Clippers koçu Doc Rivers, süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George için genel planını, rol oyuncularının önemini ve oynamayla ilgili riskleri konuştu.



Kawhi ve George karantinayı resmen tamamladılar ve NBA'in yaklaşık iki hafta içinde yeniden başlamasına hazırlanma sürecindeler.



Rivers, Kawhi için herhangi bir sınırlama öngörmese de, Clippers süperstarlarıyla sabırlı olmayı planladığını söyledi:



"Sınır yok, Kawhi çoğunlukla sağlıklı. Bu, onu korumayacağımız ve ilk sekiz maçtan geçirerek playofflara hazırlanmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Bu konuda akıllı olmak istiyoruz. Sadece Kawhi için değil; herkes için. Ancak herkesin sağlıklı olması daha çok antrenman kampıyla ilgiliydi. Demek istediğim, çok iyi bir antrenman kampımız olmadı, çünkü yeterli adamımız ve kilit adamımız bulunmuyordu. Neredeyse yeni bir ekibimiz olduğunda ötürü, , yeni adamlarımızın sahada olmalarına ihtiyacımız vardı ve bunu yapma olanağımız yoktu. Bu kez, çoğunlukla, herkes gelmiş olacak."



"YILDIZSIZ KAZANAN BİR TAKIM OLMAYACAĞIZ"



Rivers, rol oyuncularının her birinin bu süreç sırasında çok önemli olacağını biliyor:



"Çok önemli olacaklar. Bu takımı bu şekilde inşa etmemizin sebebi bu. Kazanmak için yıldızlarınıza ihtiyacınız var. Yıldızsız kazanan bir takım olacağımızı düşünmüyorum. Bununla birlikte, bir ton rol oyuncusuna da ihtiyacınız var. Sakatlıklara karşı güçlü durmak gerekiyor ve mümkün olduğunda hala kazanma şansımız varken, ekibimize yardımcı olacak şey de bu. Bu ayrıca bize farklı kadrolarla oynama fırsatı da veriyor. Bu da ilk birkaç hafta içinde üzerinde çalışacağımız bir şey."



"SAKATLIKLAR, SPORUN BİR PARÇASI"



Rivers ayrıca sakatlıkların oyunun bir parçası olduğunu söyleyerek, oynamanın risklerini ve ödüllerini de masaya yatırdı:



"Basketbol oynuyoruz, bu yüzden her takımın yaptığı gibi rekabetçi antrenmanlarınız olacak ve bu sakatlıklar da olur. Kimse kimseyi sakatlamaya çalışmıyor. Lakers'ın 'hadi birini sakatlayalım' demediğini garanti edebilirim. Böyle şeyler olur. Bu sporun bir parçası. Sahada etrafınızda kimse yokken koştuğunuzda da düşebilirsiniz. Sakatlıkları, hiç oynamamaktan başka önlemenin neredeyse hiçbir yolu yoktur ve bunu yaparsanız da kazanamazsınız."



"Her antrenmanımızda bunun için endişeleniyoruz. Hepimiz. Bütün lig endişeleniyor. Bu işler böyle. Ama daha iyi olmak için bu antrenmanları yapmanız gerekiyor. İdman vaktinin de izlediğimiz bir şey olduğunu söyleyebilirim. Üç saat boyunca koşmak istemiyoruz; bunun bizim için hiçbir anlamı yok. Ancak sakatlıkları, özellikle de bu sakatlıkları önlemek zor."