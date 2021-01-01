Rivers: "Jordan'ın oyun zekası, yeterli takdiri görmüyor!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın oyun zekasının oldukça göz ardı edildiğini açıkladı.



Yakın zamanda Sixers koçu ve eski All-Star Rivers, ESPN'de MJ hakkında konuşarak kendisine karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu söyledi:



"Michael'ın elleri çok hızlıydı. Ve onları da çok zekice kullanırdı. Çok atletik ve dominant olduğunuzda, insanlar zekanızı fazla takdir etmeme eğiliminde oluyor.



Komiktir, Larry Bird ve Magic Johnson'ın ikisi de süper atletik adamlar olmadığı için, hep zekalarını takdir etmişizdir. Ama Michael da aynı derecede zekiydi. Bu, atletizmiyle birleştiğinde onu yıldıran bir savunmacı yapmıştı 'Adam yarı sahayı geçmeme izin verecek mi acaba?' diye düşündürürdü. Dayanılmazdı."



