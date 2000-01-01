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Rivers: "Her yerde oynarım, yeter ki sezon devam etsin!"

LA Clippers koçu Doc Rivers, NBA sezonunun devam etmesini istediğini ve "her yerde oynayabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Doc Rivers, NBA sezonunun devam etmesini istediğini ve "her yerde oynayabileceğini" söyledi.

NBA, onayı alırsa, 2019-20 sezonunun geri kalanını nasıl bitireceğine dair bir dizi seçenek düşünüyor. Takımlar neredeyse hiç seyirci olmadan ve aynı zamanda en fazla beş maçlık playoff turları da oynayabilirler.

Rivers, Dr.Seuss'un çalışmalarını, herhangi bir yerde oynama isteğiyle ilgili referans aldı:

"İstediğimiz hedefi kovalmaak için oynamaya devam edeceksek, Dr. Seuss gibi hissediyorum: 'Her yerde oynarım. Evde oynarım. Fareyle oynarım.' Ekibimiz böyle hissediyor. Nerede, ne zaman, neden, ne olduğu umrumda değil. Sadece hedefimizin peşinden gitmek istiyoruz. Bu konuda şahsen konuşuyorum."

Rivers, asistanlarını yakın zamanda olası playoff rakiplerini keşif ve scout için atamıştı.


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