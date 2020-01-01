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Rivers, Harden'ın son hali için: "Kaslısı 36 atıyordu, sıskası ne yapar bilemiyorum"

Houston Rockets oyuncusu Austin Rivers, takım arkadaşı James Harden'in kilo kaybı hakkında "Eğer kaslı Harden 36 sayı ortalama yakalıyorsa, zayıf Harden'in ne yapacağını bilmiyorum bile." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets oyuncusu Austin Rivers, takım arkadaşı James Harden'in kilo kaybı hakkında "Eğer kaslı Harden 36 sayı ortalama yakalıyorsa, zayıf Harden'in ne yapacağını bilmiyorum bile." şeklinde konuştu.

Harden kısa süre önce yeni görünüşüyle herkesi şaşırtmıştı. Daha zayıf göründüğü bir fotoğrafla çoğu insan dalga geçerek, 'evsiz' bir insan gibi göründüğünü belirtmişti.

Harden'ın takım arkadaşı Rivers, lig devam ettiği zaman, bunun Harden ve takım için faydalı olacağını düşünüyor.

Beard, son birkaç yılda kazandığı kaslarla yine dominanttı. Rivers, Harden'ın sıska versiyonunun ligin geri kalanı için daha tehlikeli olacağından emin olduğunu belirtti:

"Bu resmin gerçek olup olmadığına bakmam lazım. Karantina sırasında ne yaptığını bilmiyorum. Yine de iyi görünüyor. Hepiniz istediğinizi diyebilirsiniz, ancak 'kaslı' Harden 36 sayı ortalama yapıyordu, bu yüzden sıska Harden'ın ne yapacağını bilmiyorum bile. Kesinlikle temiz bir 9-10 kilo vermiş."


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