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Rivers: "Embiid, Garnett ve Ewing'in karışımı"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in, NBA efsaneleri Kevin Garnett ve Patrick Ewing'in karışımı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in, NBA efsaneleri Kevin Garnett ve Patrick Ewing'in karışımı olduğunu söyledi.

Embiid, bu sezon maç başına %52 şut isabetiyle 24.6 sayı, 11.8 ribaund ve 1.8 blok ortalamaları tutturarak, erken bir MVP adayı olarak ortaya çıktı.

Sixers koçu Rivers, HoopsHype'tan Michael Scotto'ya Embiid hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Kevin Garnett dört numaraydı. Patrick Ewing ile beraber oynamıştım. Bu ikisini bir araya getirip, bazı durumlarda Joel'i bu şekilde kullanabilirim, çünkü onda ikisinden de biraz var."


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